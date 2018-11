Javna izposoja koles tudi v Brežicah Dnevnik V Brežicah, kjer urejajo javni sistem izposoje koles, so na železniški in avtobusni postaji ter na tržnici postavili nadstrešnice za tri izposojevalnice in na obeh postajah še kolesarnici. Pogodbena vrednost tega dvoletnega projekta skupaj z davkom...

Sorodno



Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Boris Popovič

Borut Pahor

Anže Kopitar

Ilka Štuhec

Boštjan Vasle