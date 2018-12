Podjetja varovance CUDV Črna sprejmejo toplo in strokovno Vestnik - Vestnik.si Center za usposabljanje, delo in varstvo (CUDV) Črna na Koroškem je ob 50-letnici obstoja in 40. obletnici odprtja prve delavnice pod posebnimi pogoji pripravil posvet o izzivih zaposlovanja oseb z motnjo v duševnem razvoju. V prvo delavnico, ki so jo v Črni odprli leta 1978, je bilo vključenih šest varovancev, danes jih je v te delavnice vključenih 237. Da ob strokovnem vodstvu delajo v delavnica

Sorodno

Oglasi Omenjeni Delo

Ljubljana

Slovenj Gradec Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Ilka Štuhec

Domen Prevc

Zoran Janković

Anže Lanišek