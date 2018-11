Melania polna hvale na račun Barrona: Učim ga, naj bo odgovoren ter z ljudmi ravna spoštljivo in lju Reporter Prva dama ZDA Melania Trump je zavrnila kritike, ki jih je tudi letos deležna zaradi praznične okrasitve Bele hiše. Trumpova je v pogovoru za Liberty, časopis univerze Jerryja Falwella v Lynchburgu v Virginiji, odvrnila, da smo v 21. stoletju in so okusi

Sorodno

























Oglasi Omenjeni Melania Trump

ZDA Najbolj brano Osebe dneva Boris Popovič

Borut Pahor

Anže Kopitar

Ilka Štuhec

Boštjan Vasle