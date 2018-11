Raziskovalci s pomočjo satelita Fermi do novih odkritij o zvezdni svetlobi Dnevnik Mednarodna skupina raziskovalcev, v kateri sodeluje tudi Gabrijela Zaharijaš z Univerze v Novi Gorici, je s pomočjo sevanja gama izmerila celotno količino svetlobe, ki so jo oddale zvezde v zadnjih 12 milijard let, ter tako prišla do novih spoznanj...

Sorodno Oglasi