Najboljša sta Zidane in Deschamps SiOL.net Mednarodno združenje za nogometno zgodovino in statistiko (IFFHS) je razglasilo najboljšega klubskega trenerja in selektorja leta 2018. V prvi kategoriji je na prvem mestu končal Francoz Zinedine Zidane, v drugi pa njegov rojak in nekdanji reprezentančni soigralec Didier Deschamps.

