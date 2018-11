"V preteklih letih smo z zadovoljstvom ugotavljali, da je ob koncih leta vedno manj pokanja petard, manj poškodb in zato tudi manj klicev ljudi, ki jih tako ravnanje moti in prestraši," so sporočili s Policijske uprave Novo mesto. Ta teden pa so policisti kljub nenehnemu opozarjanju naleteli na dva mladoletnika, ki sta pri sebi imela večjo količino petard. Tako so že ob prvem nadzoru, ki so ga v z