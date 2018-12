Ni počitka, ni panike: Goričanke in Mariborčanke gladko do nove zmage SiOL.net Odbojkarice GEN-Volleyja in Nove KBM Branika sta zaradi evropskih obveznostih v naslednjem tednu svoji tekmi 8. kroga odigrale že v petek. Obe ekipi sta svojo nalogo opravili zanesljivo, obe sta zmagali s 3:0, Novogoričanke proti Ankaranu Hrvatinom, Mariborčanke pa proti Šempetrankam.

