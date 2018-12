Slovenke in Slovenci so se prvi dan turnirja v Črnučah odlično odrezali: padla sta tudi prva nosilc SiOL.net Slovenski odbojkarici na mivki, Ana Skarlovnik in Nina Lovšin, sta se na turnirju svetovne serije, FIVB Beach Volleyball World Tour v Ljubljani uvrstili med najboljših osem dvojic. V moški konkurenci so s pomembnima zmagama navdušili Vid Jakopin in Jure Peter Bedrač ter Danijel Pokeršnik in Gašper Plahutnik.

