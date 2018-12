Kako se v ponedeljek spreminja nakupovanje prek spleta SiOL.net V ponedeljek, 3. decembra, začnejo v Evropski uniji veljati nova pravila za spletno nakupovanje. Uredba, ki jo je Evropska komisija sprejela že maja 2016, odpravlja neupravičeno geografsko blokiranje v državah EU. To pomeni, da bo kupec, ki se nahaja v Sloveniji, v nemški spletni trgovini deležen iste obravnave kot kupec v Nemčiji - imel bo dostop do istih izdelkov, cen in plačilnih pogojev.

Oglasi