Hekerji bi lahko ukradli podatke kar 500 milijonov gostov hotelske verige Marriott Reporter V bazo podatkov hotelske verige Marriott so vdrli hekerji, ki bi lahko ukradli podatke 500 milijonov gostov, so sporočili iz družbe. Prvo opozorilo so prejeli v začetku septembra, pozneje pa se je izkazalo, da v hotelih Starwood kraja poteka že vse od let

Sorodno



Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Marjan Šarec

Goran Dragić

Ilka Štuhec

Rok Urbanc