Zaradi del zaprta Verovškova ulica pri križišču z Drenikovo ulico 24ur.com Zaradi rekonstrukcije ceste in obnove vročevoda je do ponedeljka za ves promet zaprta Verovškova ulica pri križišču z Drenikovo ulico v Ljubljani. Obvoz je urejen po Dunajski, Tivolski in Celovški cesti. Od ponedeljka naprej pa bo na Drenikovi ulici promet ponovno potekal enosmerno.

