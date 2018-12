(VIDEO) Jelinčič: “Doma so prepiri, pa se gre recimo mož olajšat, pa plača uslugo. Potem pa gre domo topnews.si Tako je Zmago Jelinčič včeraj na tiskovni konferenci plastično razlagal pozitivne učinke legalizacije prostitucije za mir v družinah. Jelinčič je prepričan, da prostitucija v veliki meri rešuje tudi družinske prepire in socialne stiske strank. “Doma so prepiri, pa se gre recimo mož olajšat, pa plača uslugo. Potem pa gre domov s slabim občutkom, ženi pa […]

