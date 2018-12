Slovenci smo pri decembrskih nakupih vse bolj razsipni 24ur.com Slovenci decembra v trgovinah porabimo več denarja kot v katerem koli drugem mesecu, količina prazničnih nakupov in spletna prodaja pa se po ugotovitvah statistikov povečujeta. Med izdelki, ki se znajdejo na vrhu seznama daril, prevladujejo igrače, sladkarije, parfumi in peneče vino, ta čas leta pa so v ospredju tudi voščilnice.

