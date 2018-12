Modriću nagrada za naj nogometaša, Zidanu za trenerja 24ur.com Mednarodno združenje za nogometno zgodovino in statistiko (IFFHS) je razglasilo najboljšega nogometaša, klubskega trenerja in selektorja za leto 2018. Nagrade so šle v roke Luki Modriću, Zinedinu Zidanu in Didierju Deschampsu.

