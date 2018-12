Finale brez slovenske udeležbe Sportal Slovenskih odbojkarjev in odbojkaric na mivki na turnirju svetovne serije FIVB Beach Volleyball World Tour 1 Star Satellite, ki poteka v Ljubljani, ne bo v bojih za odličja. Najboljša uvrstitev med devetimi slovenskimi dvojicami je uspela Ani Skarlovnik in Nini Lovšin ter Juretu Petru Bedraču in Vidu Jakopinu, ki so turnir zaključili na 5. mestu.

