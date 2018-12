Odprla so se volišča za drugi krog lokalnih volitev Vestnik - Vestnik.si V vseh 212 občinah so volivke in volivci 18. novembra že odločali o članih občinskih svetov, v 156 pa so izvolili tudi župane. Današnji drugi krog volitev pa poteka še v preostalih 56 občinah, kjer v prvem krogu nobeden od kandidatov ni dobil večine glasov. Volivci bodo danes novega župana izbirali tudi v šestih mestnih občinah: v Mariboru, Kopru, Kranju, Novi Gorici, Slovenj Gradcu in na Ptuju.

