Ponoči je zagorelo v Tržiču, iz bloka evakuirali stanovalce SiOL.net Na območju Tržiča je opolnoči zagorelo stanovanje v višjem nadstropju enega izmed stanovanjskih blokov, zaradi česar so morali gasilci evakuirati stanovalce. Zdravstveno osebe je oskrbelo štiri osebe, med katerimi je ena utrpela lažje poškodbe. Šlo je za stanovalca, pri katerem je zagorelo, so sporočili s PU Kranj. Ogenj so gasilci že pogasili.

Sorodno





Oglasi Omenjeni Kranj Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Ilka Štuhec

Goran Dragić

Janez Janša

Aleš Gorza