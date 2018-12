Državni organi v dveh letih za letalske prevoze v Bruselj 4,5 milijona evrov Vestnik - Vestnik.si Z naročilom je predviden nakup skupno 9794 vozovnic, polovico v vsakem od dveh let, in sicer 8974 povratnih vozovnic med tednom, 457 povratnih vozovnic med koncem tedna, 218 enosmernih vozovnic med tednom in 145 enosmernih vozovnic med koncem tedna, so STA povedali na ministrstvu za javno upravo. Do prevozov po tem naročilu je upravičeno skupno 72 naročnikov, ki bodo skladno s potrebami določile,

