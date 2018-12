Slovenski otroci so med vodilnimi na svetu po fizični aktivnosti, je v nedavni raziskavi ugotovila mednarodna zveza za aktivne in zdrave otroke AHKGA. Zveza je v raziskavi preučevala globalne trende fizične aktivnosti otrok v razvitih državah in državah v razvoju. Od 49 držav jih je kar 75 odstotkov prejelo negativno oceno.