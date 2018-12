Na Pokljuki zmaga za Norveško, Fak in Pojetova 11. Dnevnik Biatlonci so na Pokljuki opravili s tekmo mešanih parov, uvodom v svetovni pokal 2018/19. Zmago sta si priborila Norvežana pred Ukrajincema in Avstrijcema, Jakov Fak in Urška Poje pa sta se bila 11.

