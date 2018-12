Na Slovaškem so pridržali 12 aktivistov okoljske organizacije Greenpeace, ker so v sredo sodelovali na protestu proti uporabi premoga. Slovaško sodišče pa je danes odločilo še, da bodo morali aktivisti iz Slovaške, Češke, Finske in Belgije na sojenje počakati v zaporu, kar bi lahko trajalo več mesecev, so sporočili iz slovenskega Greenpeacea.