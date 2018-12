V Ljubljani zlato grški in beloruski dvojici, slovenskima peto mesto Sportal V Ljubljani se je danes s finalnima obračunoma končal turnir svetovne serije v odbojki na mivki. Najboljši sta bili Grkinji Panagiota Karagkouni in Vasiliki Arvaniti v ženski konkurenci ter Belorusa Aleksander Žadkov in Pavel Pjatruška v moški konkurenci. Slovenski dvojici Vid Jakopin/Jure Peter Bedrač in Ana Skarlovnik/Nina Lovšin sta bili peti.

