(FOTO) Na avtocesti je zbil pešca do smrti Vestnik - Vestnik.si V Spodnjem Dobrenju, na avtocesti proti Šentilju, se je okoli 20.45 zgodila huda nesreča, za posledicami katere je umrl en človek. Kaj je šlo narobe, še ni uradno, na prizorišču pa je bilo sklepati, da je bil smrtna žrtev v nesreči pešec. Na kraju so policisti in reševalci, promet je oviran, vendar poteka po odstavnem pasu. Sašo Bizjak

