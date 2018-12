V Pliberku s pomočjo eksploziva ukradli bankomat. Storilci v Mežici? Vestnik - Vestnik.si V noči iz nedelje na ponedeljek, malo po tretji uri zjutraj, so v Pliberku obravnavali tatvino bankomata. Roparji so si pomagali z razstrelivom. Za zdaj še neznanim storilcem so sledili na območje Slovenije, mejo naj bi prečkali na mejnem prehodu Reht. V sodelovanju s policisti Policijske postaje Ravne na Koroškem jih iščejo še pripadniki Specialne enote Policije, Posebne policijske enote Policijs

Sorodno









Oglasi Omenjeni Celje Najbolj brano Osebe dneva Boris Popovič

Franc Kangler

Marjan Šarec

Matej Arčon

Matjaž Rakovec