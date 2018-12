S puško streljal proti sosedi Primorske novice V petek dopoldne je policijo poklicala ženska in prijavila, da je sosed v Sečovljah streljal s puško proti njej. Policisti so odšli takoj do moškega in na balkonu našli češko zračno puško znamke slavia, ki so jo zasegli. 68-letnemu moškemu sledi obdolžilni predlog.

