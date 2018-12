Synology je predstavil DiskStation DS1819+ Računalniške novice Synology Inc. je predstavil DiskStation DS1819+, namizni strežnik NAS z 8 režami za diske, ki ponuja izjemne zmogljivosti in nadgradljivost, s katero bo zlahka sledila razvoju podjetja in povečanim potrebam po hrambenem prostoru.

