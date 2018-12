S torkom nižji regulirani ceni bencina in dizla Dnevnik Regulirani ceni bencina in dizla se bosta opolnoči znižali. Liter neosvinčenega 95-oktanskega bencina se bo na bencinskih servisih zunaj avtocestnega križa in hitrih cest pocenil za 4,3 centa na 1,226 evra, dizla pa za 7,1 centa na 1,269 evra. Dizel...

