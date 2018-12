Na območju Dolenjske in Celja izsledili 31 nezakonitih migrantov in voznika Reporter Policisti so konec tedna prijeli voznika, ki je prevažal tujca, ki je nezakonito prestopil državno mejo. Poleg tega so na mejnem prehodu Obrežje med pregledom tovornjakov iz Makedonije odkrili sedem tujcev, ki so poskušali nezakonito vstopiti v Slovenijo.

