Proti mednarodni vesoljski postaji (ISS) so danes na raketi sojuz poleteli ruski kozmonavt, kanadski astronavt ter ameriška astronavtka, ki so tja medtem že prispeli. To je bila prva izstrelitev sojuza s človeško posadko po neuspešni oktobrski izstrelitvi iz kozmodroma v kazahstanskem Bajkonurju.