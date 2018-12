Inšpektorji so se lotili dvigal Dnevnik Stanovanjska inšpekcija je v akciji nadzora izvajanja obveznih rednih pregledov dvigal in njihovega vzdrževanja pregledala stanje v 20 večstanovanjskih stavbah po državi. V 16 primerih ni ugotovila pomanjkljivosti ali pa so bile te odpravljene, v...

