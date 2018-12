Ugovor v Kopru in Šmarjeških Toplicah lahko pomeni tudi ponovitev volitev 24ur.com Opolnoči se je iztekel rok za ugovor na delo volilnih organov v drugem krogu županskih volitev. To naj bi storila Boris Popovič v Kopru in Marjan Hribar v Šmarjeških Toplicah. V obeh štabih naj bi zahtevali ponovno štetje glasov. Kot je pojasnil Roman Lavtar iz Ministrstva za javno upravo bi to lahko pomenilo tudi ponovitev volitev.

