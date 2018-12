VIDEO Urška Majdič o Tinu Vodopivcu: "Potreboval je 10 let, da me je spoznal." Govori.se Na deseti obletnici revije Story sta pred naš mikrofon stopila tudi Tin Vodopivec in Urška Majdič, ki sta razkrila, da iz svoje omare ne vržeta prav zlahka oblačil. Gubice ju ne motijo, Tina moti edino gubica na hrbtu, vse ostale pa sprejemata kot del življenja.

