Odprla balkonska vrata in padla v prazno Primorske novice Domačinka iz Kopra, stara 87 let, je v soboto dopoldne kot že neštetokrat prej odprla svoja balkonska vrata in se nagnila čez, a je tokrat padla v prazno. Ograjo za balkonskimi vrati so namreč sneli delavci, ki na bloku delajo fasado. Gospo so v kritičnem stanju prepeljali v bolnišnico.

Sorodno







Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Boris Popovič

Aleš Bržan

Franci Matoz

Luka Dončić

Marjan Šarec