Poklon Cankarju in Smrekarju Dolenjski list Sinoči so v Lamutovem likovnem salonu odprli razstavo Upodobitve Ivana Cankarja v zbirki Galerije Božidar Jakac. Razstavo je galerija pripravila v okviru Cankarjevega leta v počastitev stoletnice Cankarjeve smrti. Razstavo so posvetili tudi Ladu Smrekarju, ustanovitelju Galerije Božidar Jakac. preberite več » ...

Sorodno Oglasi