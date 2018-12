Dokončno sanirali udor ceste v Šentilju Lokalec.si Država cesta v Šentilju, kjer je pred dvema tednoma na križišču ob uvozu na avtocesto prišlo do udora zaradi del v železniškem predoru, je od danes spet normalno prevozna. Kot so sporočili iz direkcije za infrastrukturo, so v ponedeljek dopoldne cestišče asfaltirali, popoldne pa izvedli označitev talne signalizacije, tako da je sanacija zaključena. Na direkciji […]

Sorodno

Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Boris Popovič

Aleš Bržan

Franci Matoz

Luka Dončić

Marjan Šarec