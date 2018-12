Europark pomagal društvu UP-ornik gospe pred deložacijo Lokalec.si Mariborsko nakupovalno središče Europark že od vsega začetka svojega poslovanja deluje družbeno odgovorno. Med številnimi dogodki, ki jih prirejajo vsako leto, ne manjka niti tistih z dobrodelnimi nameni, v tem prazničnem decembru pa so ponovno podprli društvo UP-ornik iz Maribora. Za gospo, ki ji grozi deložacija, če ne poravna obveznosti do banke, so namreč namenili […]

