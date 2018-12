Delavca med spravilom lesa zadela večja skala 24ur.com Med spravilom lesa v okolici Tolmina se je poškodoval 38-letni delavec, potem ko se je nanj zvalila večja skala. Delavec se je nevarnosti skušal umakniti, a mu to zaradi strmega in drsečega pobočja ni uspelo. 38-letnika so pripeljali v tamkajšnji zdravstveni dom, utrpel pa je le lažje poškodbe.

Sorodno

Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Boris Popovič

Aleš Bržan

Franci Matoz

Luka Dončić

Marjan Šarec