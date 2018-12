Ljubljanskemu taksistu zapečatili večje število vozil 24ur.com Zaposlovanje na črno, delo na črno, nepravilnosti v zvezi z izdajanjem računov, licencami ... Od leta 2014 so inšpektorji opravili že več kot 1200 nadzorov taksistov in jim obračunali za pol milijona neplačanih dajatev. Davčna kultura pa se po podatkih sodeč ne izboljšuje. Tako so pred krakim nekemu kršitelju celo zapečatili več vozil.

