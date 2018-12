Rusija zanika kršitev pogodbe o jedrskih raketah (INF): "ZDA iščejo utemeljitev za izstop" RTV Slovenija Moskva je zavrnila obtožbe ZDA in Nata in zatrdila, da so v Washingtonu prilagodili dejstva, da bi lažje utemeljili svoj napovedani izstop iz pogodbe o prepovedi raket srednjega dosega.

Sorodno







Oglasi