#foto #video V Nacionalni katedrali slovo od predsednika Georga Busha starejšega Dnevnik V Nacionalni katedrali v Washingtonu so se ugledne ameriške in tuje osebnosti na državniški pogrebni slovesnosti poslovile od 41. predsednika ZDA Georga Busha starejšega, ki je umrl v petek, star 94 let. Mašo je vodil episkopalni škof Michael Bruce...

Sorodno













Oglasi