Kokorin in Mamajev ostajata za rešetkami RTV Slovenija Sodišče v Moskvi je podaljšalo zaporno kazen za ruska nogometaša Pavla Mamajeva in Aleksandra Kokorina, ki sta obtožena huliganstva. Nogometaša bosta tako v ječi do 8. februarja 2019.

