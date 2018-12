Barve prihodnjega leta bodo koralno rdeča, temno zelena in medena, pravijo pri Pantone! Govori.se Ameriško podjetje Pantone vsako leto izbere barvo leta in tokrat so barvni strokovnjaki za trend barvo leta 2019 izbrali koralno rdečo. Svojo barvo leta pa sta predstavila še dve podjetji; PPG Paints je izbral temno zeleno, AkzoNobel pa medeno, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

