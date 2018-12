Pahor na neuradnem pogovoru sprejel katalonskega predsednika Dnevnik Predsednik republike Borut Pahor je danes na neuradnem pogovoru sprejel katalonskega predsednika Quima Torro, ki se danes in v petek mudi v Sloveniji. Na srečanju sta spregovorila o tradicionalno dobrem odnosu med Slovenijo in Katalonijo, so...

