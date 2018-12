V Sloveniji prvič na otroku uspešno izvedli zelo zahtevno operacijo #video SiOL.net Na ljubljanskem univerzitetnem kliničnem centru (UKC) so prvič v Sloveniji uspešno opravili laparoskopsko odstranitev tumorja nadledvičnice pri triletnem otroku, so sporočili z UKC Ljubljana. Pri odraslih so ti posegi standard, pri otrocih pa je potrebna veliko večja natančnost. Vse strukture so namreč manjše, so pojasnili.

