Avstrijska beseda leta: molčeči kancler Primorske novice To je že drugič, da so Avstrijci za besedo leta izbrali molčečega kanclerja. S tem očitajo kanclerju Sebastianu Kurzu, da se vedno znova izogiba kakršnemukoli komentiranju zanj neprijetnih tem in odzivom na izjave koalicijskih partnerjev iz vrst svobodnjakov (FPÖ), poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

