Policija opozarja, da se zlorabe otrok preko spleta dogajajo tudi pri nas Dnevnik Policija starše opozarja, naj bodo pozorni na to, kaj njihovi otroci počnejo na spletu, pa tudi, kakšne fotografije svojih otrok sami objavljajo na medmrežju. Obseg spletne kriminalitete se namreč povečuje, največja žrtev so otroci in mladostniki....

Sorodno









Oglasi Omenjeni Internet

Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Jakov Fak

Luka Dončić

Marjan Šarec

Borut Pahor

Klemen Bauer