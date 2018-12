Velika večina lučk in igrač, naprodaj pri nas, je varnih 24ur.com Evropska komisija je ob dnevu svetega Miklavža in dva tedna pred božičem objavila rezultate testiranja igrač in novoletnih lučk. Skoraj 90 odstotkov testiranih igrač v EU ni pokazalo kemičnih tveganj, približno 80 odstotkov lučk pa je varnih, so sporočili iz Bruslja.

