Po razkritju slovenske policije: zakaj takšnih slik raje ne objavljajte SiOL.net Ljubljanski kriminalisti so danes z javnostjo delili rezultate preiskave spolnih zlorab otrok v Sloveniji prek spleta ter razkrili, da so na tem področju v zadnjih dveh letih obravnavali 80 kaznivih dejanj in identificirali 30 mladoletnih žrtev zlorabe. Kaj lahko slovenski starši naredijo, da bi svojega otroka čim bolj zaščitili pred tako imenovanimi spletnimi plenilci, in kakšnih stvari naj sami ne objavljajo na spletu?

Sorodno









Oglasi Omenjeni Facebook

Google

Ljubljana

YouTube Najbolj brano Osebe dneva Jakov Fak

Andrej Bertoncelj

Klemen Bauer

Borut Pahor

Karl Erjavec