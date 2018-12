Sixt Primorska do desete zaporedne zmage v Aba2 Primorske novice Košarkarji Sixta Primorske so v tekmi 10. kroga lige Aba2 premagali beograjski Dynamic z 82:67 (24:24, 38:39, 67:54). Za koprsko ekipo je to že deseta zmaga v desetih tekmah regionalnega tekmovanja.

Sorodno

Oglasi