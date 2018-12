(FOTO) V središču Ljubljane zagorel gostinski lokal Vestnik - Vestnik.si Ljubljanske policiste so nekaj po 18. uri obvestili o požaru v gostinskem lokalu na Čopovi ulici v Ljubljani. Po poročanju očividcev, je zagorelo v restavraciji Wok. A.L. Na kraju so posredovali gasilci, ki so požar pogasili. Policisti so z ogledom kraja ugotovili, da je zagorelo zaradi tehnične okvare - pregretja električnih vodni

